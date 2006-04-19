Для Ющенко по идеологии ближе Янукович

Советник Президента Александр ПАСХАВЕР считает, что «Народному Союзу Наша Украина» и Партии регионов как «правым» силам будет легче достичь согласия в экономических вопросах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на брифинге в Киеве, комментируя возможные варианты коалиции.

«Договариваться можно со всеми, но мое мнение, что, несомненно, правым партиям в экономическом плане легче договориться и левым партиям (между собой – УНИАН) договорится легче», - заявил он.

Относительно Партии регионов советник Президента отметил, что «если говорить об их легитимных программных положениях, а не о том, как они будут себя вести, то это – правая партия», которая предлагает основывать экономику на взаимодействии государства и крупных финансово-промышленных групп, что напоминает ему «режим Южной Кореи 50-х годов», или «путинский режим». Но при этом у Партии регионов - обратное соотношение, поскольку определяющее значение для нее имеет не государство, а финансово-промышленные группы, отметил А.ПАСХАВЕР.

НСНУ, «судя по лидерам», - правоцентристская партия с последовательными эволюционными, а не радикальными шагами, СПУ – левая партия, БЮТ не имеет четкой программы, сказал А.ПАСХАВЕР. Однако, судя по предыдущей деятельности, у БЮТ - «стиль радикального вмешательства государства в экономическую деятельность», сказал советник Президента, отметив, что БЮТ «левее Социалистической (партии) по взглядам».

В то же время А.ПАСХАВЕР не исключил другие возможности объединения. Как сказал он, «экономика - не царица доказательств, возможны и другие основания для объединения, но тогда в экономической сфере должен быть очень трудный процесс нахождения компромисса между разными взглядами». При этом он отметил, что должны быть жесткие ограничения радикализма БЮТ, так как для экономики нет ничего жестче радикализма.