Луценко заявляет об окончательной реставрации кучмизма в Украине

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО связывает назначение экс-командующего внутренних войск МВД Сергея ПОПКОВА заместителем министра внутренних дел Украины с завершением «реставрации кучмизма» правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Я считаю, что это назначение является вызовом всему украинскому обществу. Человек, который лично отдавал приказ на выдачу боевых патронов спецназу внутренних войск Министерства внутренних дел для нападения на мирных демонстрантов (во время Помаранчевой революции – УНИАН), не имеет ни морального, ни политического права руководить Министерством внутренних дел», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что, «конечно, такие оценки касаются демократического и правового государства. И то, что они не выполняются в Украине, лишний раз подчеркивает окончательную реставрацию кучмизма, которую завершает правительство В.ЯНУКОВИЧА”.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Василий ЦУШКО назначил С.ПОПКОВА заместителем министра внутренних дел Украины – начальником Главного штаба.

С.ПОПКОВ с ноября 2004 года по февраль 2005 года занимал должность заместителя главы МВД – командующего внутренними войсками. Согласно информации ряда СМИ и заявлениям политиков, именно С.ПОПКОВ отдавал приказ силой разогнать людей на Майдане во время Помаранчевой революции.