Рада защитила Лавриновича от гнева БЮТ

Верховная Рада не согласилась отстранить от ведения заседания парламента первого заместителя председателя ВР Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” решение об отстранении проголосовали только 180 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Представители фракций БЮТ и НУ-НС Андрей КОЖЕМЯКИН и Руслан КНЯЗЕВИЧ обратились к А.ЛАВРИНОВИЧУ с заявлением об отстранении его от ведения сессионного заседания.

А.ЛАВРИНОВИЧ поставил это предложение на голосование, но оно не было поддержано необходимым количеством народных депутатов.

На данный момент А.ЛАВРИНОВИЧ продолжает вести заседание парламента, и депутаты рассматривают предложения своих коллег к проекту Закона «О государственном бюджете Украины на 2010 год». Этих предложений - около тысячи.