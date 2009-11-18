Саакашвили прибывает в Украину

18 -19 ноября президент Грузии Михаил Саакашвили осуществит визит в Украину. Эксперты дают сдержанные комментарии относительно ожиданий от этого визита.

Посол Украины в Грузии Василий Цибенко накануне заявил, что во время визита Михаила Саакашвили речь пойдет о создании Евроазиатского нефтетранспортного коридора в пределах Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства. Презентация технико-экономического обоснования этого проекта ожидается через два месяца на Энергетическом саммите в Тбилиси.

Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Александр Палий в интервью "Немецкой волне" сказал, что ждет "довольно стандартного визита без всяких экономических прорывов". По его мнению, Грузия уже достаточно тесно сотрудничает в сфере транзита каспийской нефти на турецком направлении и "Украина для нее является лишь одним из потенциальных партнеров".

Более актуальной для официального Тбилиси эксперт считает проблему поиска союзников в противостоянии с Россией. Запад, по словам Палия, сейчас оказывает достаточно мягкую поддержку Грузии и Саакашвили ожидает получить в Киеве хотя бы словесную поддержку территориальной целостности и суверенитета республики. Эксперт уверен, что поддержку грузинскому президенту выразит лишь президент Ющенко. Тогда, как премьер-министр Юлия Тимошенко не осмелится дразнить Москву накануне важной встречи премьеров Украины и России, на которой будет речь идти о юридическом оформлении отказа Москвы от штрафов за недобор Украиной российского газа.