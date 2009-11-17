США не думали о территории Украины как о рубеже ПРО

США не намерены использовать территорию Украины для размещения элементов ПРО.

Об этом сегодня в ходе он-лайн конференции на сайте Газеты.ru заявил Посол США в РФ Джон БАЙЕРЛИ.

«Я могу однозначно сказать, что США не планируют задействовать украинские объекты в нашем недавно объявленном поэтапном адаптивном подходе к созданию ПРО в Европе. И мы не намереваемся размещать какие-либо элементы противоракетной обороны на территории Украины. Так, точка. Мы не обсуждали и не обсуждаем с Украиной интегрирование ее объектов в нашу архитектуру противоракетной обороны», - сказал Дж.БАЙЕРЛИ.

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы обсуждать с Россией возможность создания глобальной системы ПРО, в которую входили бы элементы существующей ПРО России, например, в Армавире.

Как сообщал УНИАН, 9 октября американское издание Defence News сообщило, что помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Александр ВЕРШБОУ заявил, что “Украина добавлена в перечень стран, где возможно размещение систем раннего предупреждения”. По данным издания, он также отметил, что украинские официальные лица “выразили свой интерес в таком участии”. Это все происходит в рамках поиска со стороны администрации Президента США Барака ОБАМЫ дальнейших путей реализации проекта создания европейской системы противоракетной обороны после отказа размещения ее элементов на территориях Польши и Чехии и учитывая позицию Российской Федерации.

В частности, американская сторона выступает с инициативой разместить станции раннего противоракетного предупреждения на юге России, в Украине и Азербайджане.

Украинские радиолокационные станции (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Севастополе и Мукачево являются собственностью Украины и дают возможность пресекать пуски ракет на расстоянии до 1,5 тыс. км.

Государственная дума РФ 25 января 2008 года приняла федеральный закон „О денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о средствах систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического пространства (ККП) ”.

12 февраля этого года президент РФ Владимир ПУТИН подписал данный закон. 13 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал Указ “О прекращении действия Соглашения о средствах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства”, подписанного в Москве 6 июля 1992 года.