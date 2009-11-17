Литвин объяснил, почему ушел в отпуск

Кандидат на должность Президента Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН на время избирательной кампании будет находиться в отпуске, чтобы его не обвинили в использовании административного ресурса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во время пребывания в городе Харькове и посещении предприятия “Турбоатом”.

В.ЛИТВИН заметил, что пока он единственный кандидат в Президенты, который отказался использовать административный ресурс в собственных предвыборных целях. Свой шаг он объяснил тем, что “незаконно и аморально использовать государственные должности ради накручивания собственных рейтингов”. В.ЛИТВИН напомнил, что на период предвыборной кампании он взял отпуск в соответствии с «Законом о выборах Президента Украины» и на днях подписал заявление на отпуск и соответствующее распоряжение. «В соответствии с заявлением я не буду вести заседаний в прямом эфире. Не буду давать никаких поводов для упреков, что я использую парламентскую трибуну, чтобы преподнести себя в выгодном свете», - сказал В.ЛИТВИН.

Также в ходе посещения предприятия “Турбоатом” В.ЛИТВИН, изучив текущее состояние дел на предприятии, отметил, что Украина имеет мощный научно-технологический потенциал, который демонстрирует, в частности, гордость национального машиностроения, - «Турбоатом». По его словам, это – одно из направлений «кооперации с Россией в прагматичном русле”. “Ведь энергетическое машиностроение - одно из самых перспективных направлений межгосударственного сотрудничества Украины и России», - сказал он. Встречаясь с коллективом предприятия, В.ЛИТВИН заверил, что сделает все, “чтобы «Турбоатом» и другие государственные предприятия осталась в народной собственности, тем более, что люди об этом просили».