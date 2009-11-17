В НУ-НС считают, что мораторий на подорожание лекарств убьет фармацию

Президент поступил правильно, наложив вето на закон о моратории на повышение цен на лекарства. Об этом заявил народный депутат, член фракции «НУ-НС» Иван Стойко.

По его словам, в настоящее время фармацевтическая отрасль Украины использует около 90% ингредиентов для изготовления лекарств из-за границы. Следовательно, преодоление вето повлечет дефицит на отечественном рынке лекарств, который уже пострадал от кризиса.

«Это остановит развитие отечественного врачебного и фармацевтического рынка, потому мы должны делать все, чтобы наши лекарственные средства были конкурентоспособными», - отметил Стойко.

«Такой мораторий позволит в ручном режиме регулировать ценовую политику на рынке лекарств – это недопустимо. Малый и средний бизнес проглотят фармацевтические гиганты и это сделает невозможным доступ к самому необходимому именно для сельского населения», - подчеркнул народный избранник.