В НУ-НС считают, что мораторий на подорожание лекарств убьет фармацию
Стойко поддерживает решение Ющенко
Президент поступил правильно, наложив вето на закон о моратории на повышение цен на лекарства. Об этом заявил народный депутат, член фракции «НУ-НС» Иван Стойко.
По его словам, в настоящее время фармацевтическая отрасль Украины использует около 90% ингредиентов для изготовления лекарств из-за границы. Следовательно, преодоление вето повлечет дефицит на отечественном рынке лекарств, который уже пострадал от кризиса.
«Это остановит развитие отечественного врачебного и фармацевтического рынка, потому мы должны делать все, чтобы наши лекарственные средства были конкурентоспособными», - отметил Стойко.
«Такой мораторий позволит в ручном режиме регулировать ценовую политику на рынке лекарств – это недопустимо. Малый и средний бизнес проглотят фармацевтические гиганты и это сделает невозможным доступ к самому необходимому именно для сельского населения», - подчеркнул народный избранник.