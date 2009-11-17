На завтрашний матч Украина-Греция собираются все первые лица страны

Завтра, 18 ноября, в Донецк на матч между национальными сборными по футболу Украины и Греции собираются прибыть все первые лица государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

На вопрос журналиста: «Все ли первые лица государства приедут завтра на матч», мэр ответил: «Во всяком случае, все собираются».

Он также отметил, что «работа всех служб города будет направлена на то, чтобы этот матч был обеспечен всем необходимым, тем, что зависит от городских служб».

Справка УНИАН. Футбольный матч между сборными командами Украины и Греции состоится 18 ноября (начало в 20.00) в Донецке, на стадионе «Донбасс-Арена». Это будет ответный матч. Поединок команд, который прошел 14 ноября в Греции, закончился со счетом 0:0.

Нынешний победитель матча плей-офф квалификации получит возможность принять участие в Чемпионате мира по футболу-2010, который будет проводиться в ЮАР.