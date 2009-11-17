Самолет Ющенко не смог вылететь из Абу-Даби

Самолет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО из-за технической неисправности не смог прибыть в Дубаи из Абу-Даби.

Как передает корреспондент УНИАН, украинская делегация, находящаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, должна была сегодня возвратиться в Киев из Дубаи. Однако самолет, который вчера приземлился в Абу-Даби, остался в этом городе.

Как объяснила УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, во время тестирования перед перелетом из Абу-Даби в Дубаи не сработал один из приборов. Поэтому было принято решение провести техническую проверку самолета Ил-62, после чего при повторном тестировании все системы работали нормально. Но в связи с тем, что в Дубаи в настоящее время проходит авиашоу, самолет уже не имел возможности приземлиться в аэропорту этого города. Было принято решение вернуться в Абу-Даби и уже оттуда лететь в Киев.