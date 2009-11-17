Балога прогнозирует новые конфигурации в Раде

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА заявляет, что идею выдвижения единого демократического кандидата в Президенты похоронили непомерные амбиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

“На президентских выборах в Украине не будет заявлен единый кандидат от демократических сил, поскольку непомерные амбиции и тщеславие политиков из когда-то одной команды взяли верх над интересами страны”, – заявил В.БАЛОГА, который ранее предлагал претендентам на должность Президента Виктору ЮЩЕНКО, Анатолию ГРИЦЕНКО, Юрию КОСТЕНКО и Арсению ЯЦЕНЮКУ объединить усилия во имя сохранения демократической перспективы Украины.

«Вынужден с огорчением констатировать, что инициатива по объединению усилий этой четверки закончилась ничем. Со дня объявления этих предложений прошло три недели - времени для воплощения замысла было больше, чем достаточно. Однако кандидаты отказывались, кто как мог. Одному недоставало «соответствующих» условий, хотя ничего не мешало самому их сформировать. Второй захотел вопреки всему самостоятельно провести всю кампанию до конца. Третий настолько самовлюбленно уверен в собственной победе, что пренебрег продуктивной возможностью. Действующий глава государства, который должен был бы модерировать переговоры, не предпринял для этого ни шага. От него даже не поступило ни одного понятного сигнала о желании и готовности начать диалог», - заявил В.БАЛОГА.

По его мнению, все эти обстоятельства наглядно подтвердили, что в действительности названные кандидаты принимают участие в избирательной кампании исключительно из личных соображений, а не во имя сохранения демократического развития Украины. Иначе, считает лидер “Единого Центра”, они нашли бы способ интегрировать в единое целое свои личные ресурсы и возможности политических и организационных структур, на которые они опираются.

«Поскольку этого не произошло, то избирателям стоит задуматься, на самом ли деле те, кто называют себя украинцами и клянутся в преданности демократии, честны перед собой и людьми. Окончательный отказ от выдвижения единого кандидата от демократических сил означает, что частное взяло верх над общественным», - сказал В.БАЛОГА.

Лидер “Единого Центра” не исключает, что поиск механизмов предотвращения вероятного свертывания демократических процессов после выборов Президента сейчас переместится в стены Верховной Рады. Одним из признаков этого политик назвал объявленное изменение руководства фракции «Наша Украина - Народная самооборона». Он прогнозирует, что в парламенте могут образоваться новые конфигурации, способны сбалансировать общественно-политическую ситуацию и не допустить монополизации власти какой-то одной политической силой.

«Гарантии сохранения демократии в стране будут формироваться из набора противовесов, которые консенсусом будут искать главные политические игроки. Это очень важно в период переформатирования власти, который будет длиться два-три месяца после избрания нового Президента», - сказал В.БАЛОГА.