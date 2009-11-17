Европа даст Украине денег, но только после МВФ

Министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО получил гарантии от министров ЕС в предоставлении макрофинансовой помощи Украине при условии возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам после встречи в формате «Друзья Украины + Украина» на уровне министров иностранных дел стран ЕС.

“Мы получили четкие гарантии, что при условии продолжения сотрудничества с МВФ макрофинансовая помощь будет оказана”, - сказал министр.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что на сегодняшний день речь идет о макрофинансовой помощи на сумму 610 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. Украина с 2008 года получила уже три транша помощи МВФ на общую сумму 12 млрд. дол. После подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов 30 октября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ 7 ноября, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

Вместе с тем, 9 ноября Представительство МВФ в Украине сообщило, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

15 октября этого года министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО сообщил журналистам о том, что Еврокомиссия готовит предложения по предоставлению Украине макрофинансовой помощи на сумму 700 млн. евро, о чем может быть объявлено на саммите Украина-ЕС, проведение которого запланировано в Киеве на 4 декабря.