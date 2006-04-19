Украинцам покажут новый Bentley

На первой специализированной выставке официальных автомобильных импортеров и дилеров Украины Automotіve Ukraіne’2006, которая пройдет в Киеве 1-4 июня в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза", будет представлено 28 ведущих мировых автомобильных брендов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "ВААИД-ЭКСПО", являющейся организатором выставки.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день свое участие в выставке подтвердили компании, которые официально представляют в Украине следующие автомобильные марки: Cіtroen, Nіssan, Volkswagen, BMW (авто, мото), МІNІ, Fіat, Alfa Romeo, Hummer, Cadіllac, Chevrolet, Honda (авто, мото), Audі, Toyota, BAW, BYD, Brіllіance, Ford, Volvo, Porsche, Land Rover, Jaguar, Great Wall, Renault, Geely, Maple, Сhery.

Впервые в истории украинских автомобильных выставок на Automotіve Ukraіne будет представлен знаменитый бренд Bentley.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть автомобиль Mercedes-Benz ML350 в тюнинге от ASMA-Design. Отечественный автопром представит новейший внедорожник особо большого класса "ВЕПР”.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) приняла решение организовать и провести с 1 по 4 июня 2006 года первую специализированную выставку официальных автоимпортеров и дилеров Automotіve Ukraіne’2006 и для организации выставки создала новое юридическое лицо "ВААИД-ЭКСПО".

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров является общественной организацией и объединяет 76 легальных импортеров и дилеров ведущих мировых автопроизводителей. Суммарный годовой объем уплаты налогов и сборов предприятиями, входящими в ассоциацию, в 2004 году составил более 3 млрд. грн., а годовой товарооборот – около 3 млрд. долл., общая численность рабочих – более 42 тыс. человек.