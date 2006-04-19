ЕС ценит мотивацию Киева и советует брать, что дают

Европейский Союз на данном этапе не может дать однозначный ответ на вопрос о перспективах членства в ЕС для Украины. Об этом в интервью "Немецкий волне" сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Эмма УДВИН, комментируя заявления министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА о вероятности получения Украиной членства в сообществе до 2015 года.

По словам Э.УДВИН, в Евросоюзе ценят огромную мотивацию Киева относительно сближения с Евросоюзом, однако в Брюсселе на данном этапе готовы обсуждать с Украиной только детали нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. А вопрос членства в сообществе, отметила Э.УДВИН, сейчас не стоит в повестке дня.

"Мы стремимся углубить отношения с Украиной в рамках политики добрососедства и сейчас готовимся к консультациям относительно согласования аспектов нового соглашения с будущим украинским правительством. Однако этот документ не дает однозначного ответа на вопрос о членстве Украины в Евросоюзе", - отметила Э.УДВИН.

Кроме этого, по словам пресс-секретаря Еврокомиссии, в Брюсселе надеются на то, что новое украинское правительство удачно воспользуется тем, что ему уже предлагает ЕС, а свое внимание будет фокусировать больше на проведении реформ, чем на вопросе членства.