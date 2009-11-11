Мороз уже знает, какого кандидата СПУ во втором туре не поддержит

Лидер Социалистической партии Украины Олександр МОРОЗ заявляет, что СПУ не поддержит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в случае выхода ее во второй тур президентских выборов “из-за авантюрности, которую она демонстрирует".

Об этом кандидат в президенты Украины А.МОРОЗ заявил во время интернет-конференции.

В то же время, по его словам, вопрос о том, кого поддержать во втором туре, «не рассматривался у нас в партии». «Все кандидаты, по сути, будут проводить ту же политику, что и сегодня», - добавил он.

При этом А.МОРОЗ подчеркнул, что «сегодня призеры гонки, казалось бы, известны, но кампания будет очень сложной и быстротечной, поэтому не факт, что те, кто анонсирует свое участие в финале, будут там представлены». «В любом случае, наша партия не поддержит ТИМОШЕНКО из-за авантюрности, которую она демонстрирует", - сказал он.

Лидер СПУ также не стал прогнозировать, какой процент голосов получит он лично.

А.МОРОЗ сказал: «Я думаю, что на этот вопрос пока что трудно ответить любому из кандидатов. Вряд ли появившиеся сейчас прогнозы подтвердятся 17 января».

Как отметил А.МОРОЗ, СПУ рассчитывает получить поддержку тех, «кто хочет перемен, реальных перемен». «Этой поддержки будет достаточно для того, чтобы иметь фракцию в парламенте и хорошее представительство в местных советах», - добавил он.