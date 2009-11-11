Королевская: ни один Кабмин не сможет за 1,5-2 года реформировать экономику

Если мы сейчас не осуществим реформы, то после кризиса наша страна может превратиться в сырьевой придаток.

Об этом в интервью УНИАН заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мне очень жаль наших оппонентов-экономистов, которые берутся критиковать действия правительства, потому что среди них есть ряд людей высокого уровня знаний, но они из-за дешевого популизма свои знания предают. Факты свидетельствуют о другом», – отмечает председатель комитета.

Н.Королевская напомнила, что в 1980 году в Украине добывалось свыше 150 млн. тонн черного угля в год. в 2008 году – почти 78 миллионов тонн. Притом что в 2005 году добыча составляла немногим более 60 миллионов тонн.

В 1986–1989 годах в металлургию УССР было инвестировано 2,5 миллиардов долларов, что эквивалентно в нынешних ценах 15 миллиардам долларов. В период с 2005 по 2008 годы инвестиции в украинский горно-металлургический комплекс составляли 30 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов).

За последние десять лет не проведена ни одна структурная реформа, реструктуризация промышленности, не были созданы никакие стимулы для развития бизнеса и формирования среднего класса.

«Ни одно даже гениальное правительство за полтора-два года, тем более в противостоянии с другими ветвями власти, не сможет реформировать экономику», – сказала она.

Н.Королевская подчеркнула, что когда правительство начало бороться с кризисом, «то первое, что нам делали – обваливали национальную валюту. Когда мы смогли принять антикризисные программы для металлургов, химиков, шахтеров и агропромышленного комплекса, наши оппоненты приняли закон о повышении соцстандартов, который Президент подписал», – прибавила она.

«То есть когда идет такая внутренняя политическая борьба между ветвями власти, то говорить о целостной экономической модели очень тяжело. Если мы сейчас не проведем реформы, то после кризиса наша страна может превратиться в сырьевой придаток. Мы имеем хороший потенциал экономического развития и у нас еще есть возможность его реализовать», – считает Н.Королевская.