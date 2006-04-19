Шерон Стоун будет в жюри на конкурсе красоты в Киеве?

Впервые за свою 60-летнюю историю конкурс красоты "Мисс Европа" будет проведен в Украине. Смотр европейских красавиц считается одним из самых престижных. Право на проведение "Мисс Европа-2006" и двух последующих конкурсов купили известный композитор Омар АРФУШ и агентство "Супер Нова", пишет сегодня газета «Факты».

Отборочный тур начнется в июне и продлится месяц. Соревноваться между собой будут победительницы областных конкурсов красоты. А финал, на котором соберутся красавицы из всех европейских стран, пройдет в октябре-ноябре. Правда, пока организаторы не решили, где именно он состоится: во Дворце "Украина" или Дворце спорта. Конкурс будет проходить по типу "Евровидения". Зрители вместе с жюри в режиме прямого эфира путем голосования определят победительницу. Кстати, за всю историю "Мисс Европа" украинки ни разу не занимали призовых мест.

«Мы рады, что конкурс пройдет именно в Украине, - сказал О.АРФУШ. - Здесь живут самые красивые девушки в Европе. Честно говоря, проведение "Мисс Европа-2006" в Киеве было одним из условий покупки шоу. Я еще точно не знаю, кто войдет в состав жюри, могу лишь сказать, что это будут известные люди. Сейчас ведутся переговоры с Шэрон СТОУН о том, чтобы она возглавила судей».