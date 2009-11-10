В БЮТ хотят «отменить» финансирование новых соцстандартов

Нардеп фракции БЮТ Олег Ляшко зарегистрировал в аппарате Верховной Рады проект постановления “Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" (р.№5297 от 02.11.2009)”. Речь идет о законе, которым было предусмотрено финансирование увеличенных прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" (относительно обеспечения выплаты пенсий и социальных допомог в повышенном размере) был принят парламентом 6 ноября. Документ определяет источники покрытия дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий и увеличения расходов на выплату социальной помощи, что связано с принятием Верховной Радой Украины 20 октября 2009 года Закона "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" № 1646-VІ.

Сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявил, что в Секретариате главы государства очень ждут закон об изменениях в государственный бюджет на 2009 год относительно повышения социальных стандартов, и Ющенко подпишет этот документ, как только что он поступит в СП.

В то же время Шлапак подчеркнул, что «сейчас он (закон – ред.) опять находится в бюджетном комитете, а отношение бюджетного комитета к данному закону известно. Не знаю, как долго он там пробудет, хочется, чтобы он как можно быстрее пришел, вернулся к Президенту». По словам заместителя главы СП, закон о финансировании повышения соцстандартов Президент подпишет на протяжении суток, поскольку «в нем нет никаких сложностей, документ чрезвычайно простой». «В документе три цифры, которые необходимо закрепить как закон, и начать немедленно задним числом, хочу это подчеркнуть, как в законе сказано, с 1 ноября выплаты людям повышенных зарплат и повышенных пенсий, самым бедным слоям населения».

Напомним, что Ющенко 30 октября подписал принятый парламентом Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».