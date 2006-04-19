Харьковский губернатор не дотянул до миллиона

Председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ задекларировал 471300,05 гривен совокупного дохода за 2005 год.

Из них заработная плата - 204293,41 грн. (январь-февраль 2005 г. - председатель наблюдательного совета АО "Инвестор" и АКБ "Базис"; март-декабрь 2005 г. - председатель Харьковской облгосадминистрации), дивиденды - 123861,64 грн. и доход от продажи автомобиля - 143145,00 грн. В своей декларации А.АВАКОВ также указал, что владеет земельным участком (12 соток), тремя квартирами (две в Харькове, одна - в Чугуеве) и гаражом, сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

Кроме того, губернатор владеет автомобилем "Ситроен Zx10", имеет 208401,73 грн. банковских сбережений и владеет ценными бумагами на сумму 205477,34 грн.

Супруга А.АВАКОВА, Инна Дмитриевна, заработала на протяжении прошлого года 93881,89 грн., имеет 96330,53 грн. банковских вкладов и владеет ценными бумагами на сумму 679618,87 грн.

Председатель облгосадминистрации также имеет обязательства финансового характера. В том числе по договорам ссуды - 23111,95 грн. и по договорам найма - 52821,74 грн.