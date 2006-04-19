Королева пригласила на день рожденья 80-летних

В Великобритании начинается программа празднования 80-летнего юбилея королевы Елизаветы II. Елизавета взошла на престол в 1952 году, а 21 апреля этого года ей исполнится 80 лет.

Как сообщает РИА «Новости», первым торжественным мероприятием станет необычный праздничный прием в Букингемском дворце в среду днем. Все приглашенные гости - одного возраста, поскольку они родились в один день с королевой - 21 апреля 1926 года. 80-летних леди и джентльменов из Великобритании и стран Содружества будут приветствовать сама Елизавета и ее супруг - герцог Эдинбургский, который в июне этого года отметит свое 85-летие.

20 апреля королева откроет после реконструкции главное здание Британской телерадиовещательной корпорации Би-Би-Си и отметит 80-летие дарования корпорации Королевской хартии. В этот же день запланировано посещение Елизаветой II лондонского Чэтем-хауса - Королевского института международных отношений. Кроме того, широкой публике будет представлен новый официальный портрет королевы, сделанный знаменитым британским фотографом и бывшим зятем Елизаветы - лордом Сноудоном.

Непосредственно в день рождения королевы - в пятницу, 21 апреля - в Виндзорском замке под Лондоном принц Уэльский Чарльз устраивает семейный ужин в честь именинницы. А днем королева совершит прогулку по центру Виндзора и встретится с его жителями, которые будут поздравлять свою любимую королеву. На всех государственных учреждениях страны в этот день будут вывешены государственные флаги Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

23 апреля все члены британской королевской семьи посетят специальную церковную службу благодарения, которая состоится в часовне Святого Георга в Виндзорском замке.

В конце июня королева также организует специальный праздник для детей со всего Соединенного Королевства в саду Букингемского дворца.