Дунай затапливает Украину

19-21 апреля в результате интенсивного развития водопольной волны на участке Дуная в пределах Румынии на украинском участке Дуная ожидается дальнейшее повышение уровней воды к отметкам, близким к историческим.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, повышения ожидается (в см над нулем водпоста): Рени 560 - 565 см (историческая отметка 579 см), Измаил 390 - 395 см (историческая отметка 484 см), Килия 240 - 245 см (историческая отметка 270 см), Вилково 165 - 175 см (историческая отметка 185 см), с достижением отметок стихийных гидрологических явлений и дальнейшим подтапливанием территории нефтебазы и причалов Ренийского морского торгового порта, причалов Измаильского морского порта, хозяйственных объектов Измаильского консервного и рыбного заводов, низкорасположенных участков города Вилково.