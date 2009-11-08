С 2004 г. произошла серьезная криминализация парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что изменения в Конституцию будут внесены между первым и вторым туром президентских выборов.

Об этом он сказал в интервью «5-му каналу» в воскресенье.

В частности, на вопрос, могут ли быть внесены изменения в Конституцию между первым и вторым туром выборов Президента как компромисс между политическими силами, В.ЮЩЕНКО ответил: «Я этого не исключаю, и для того, чтобы этого не было, лучше сделать это до выборов».

Глава государства подчеркнул, что политические силы должны выразить свое мнение относительно изменений к Основному закону, поскольку после выборов та сила, которая победит, сможет уже руководствоваться «персональными мотивами», а не интересами страны.

В который раз критикуя изменения к Конституции 2004 года, а также внедрения закрытых списков, Президент отметил важность изменений Основного закона.

По его словам, в украинском парламенте с 2004 года произошла серьезная криминализация парламента. «Там уже можно большую фракцию делать. Вас устраивает, что там есть убийцы...», - отметил Президент.

«Большая задача сделать так, чтобы подобные люди не могли попасть во власть», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.