Опять авария в киевском метро

Сегодня с 8.25 до 8.45 на Куреневско-Красноармейской линии киевского метро было приостановлено движение поездов в направлении станции “Майдан Незалежности”.

Как передает корреспондент УНИАН, причина – поломка состава на этой линии. На даный момент движение поездов востановлено.

Несмотря на то, что движение поездов было перекрыто, работники станции не заблокировали турникеты, и люди беспрепятственно попадали на станцию, где со временем собралась большая толпа.

Кроме того, на станции Оболонь в описанное время не работала мобильная связь.