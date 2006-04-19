Опять авария в киевском метро
09:23, 19 апреля 2006Политика
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Останавливалось движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии
Сегодня с 8.25 до 8.45 на Куреневско-Красноармейской линии киевского метро было приостановлено движение поездов в направлении станции “Майдан Незалежности”.
Как передает корреспондент УНИАН, причина – поломка состава на этой линии. На даный момент движение поездов востановлено.
Несмотря на то, что движение поездов было перекрыто, работники станции не заблокировали турникеты, и люди беспрепятственно попадали на станцию, где со временем собралась большая толпа.
Кроме того, на станции Оболонь в описанное время не работала мобильная связь.
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