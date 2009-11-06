Тимошенко просит делить на 100 все плохое, что о ней пишет пресса

Тимошенко попросила не верить всему тому плохому, что о ней пишут в прессе и рассказывают на телевидении. С такой просьбой она обратилась к трудовому коллективу Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, с которым встречалась сегодня, - передает корреспондент "ОстроВ".

"Я знаю, что много чего обо мне вы можете в газетах почитать и увидеть на телевидении. Я просто хочу, чтобы вы знали (что это не правда – "ОстроВ") и поделили все плохое, что вы слышите и видите, на сто", - сказала глава правительства.

Выразив свое неудовольствие информационной политикой украинских СМИ, госпожа Тимошенко чуть позже отменила свой подход к прессе, мотивировав это тем, в ходе своей рабочей поездки в Мариуполь она выбилась из графика визита.