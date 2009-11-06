Тимошенко подбросила предприятиям ГМК идею: самим покупать газ на биржах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) самостоятельно закупать природный газ на биржах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании на Мариупольском металлургическом комбинате.

«Давайте подумаем, как нам диверсифицировать систему поставок природного газа в Украину для промышленности. Я, в принципе, к этому готова, чтобы подойти к этому вопросу и обсудить его», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сегодня российский газ продается на биржах.

«Я думаю, что вам стоит проследить за ценами – посмотреть, что там происходит на биржевых торгах, особенно на территории Европы. Там очень интересные вещи происходят», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, при покупке газа на биржах цена на него для предприятий промышленности Украины может быть ниже.

«Неплохо бы выглядела демонополизация, если бы мы с вами смогли, используя рыночные инструменты, привлечь природный газ по другим ценам, для того, чтобы дать вам возможность немного более свободно дышать… С доставкой, я думаю, проблем не будет. Об этом не беспокойтесь, потому что мы столько газа транспортируем через территорию Украины, что у нас всегда есть аргументы, почему газ наших предприятий также нужно транспортировать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что предприятиям химической промышленности уже дано право выходить на мировые рынки для закупки газа.