Экс-соратник Яценюка: мне действительно жаль, я - разочарован

Недавно руководитель Львовского областного штаба кандидата на пост Президента Украины Арсения Яценюка Александр ГАНУЩИН заявил о своем выходе из избирательного процесса связи с несогласием с пророссийским курсом своего кандидата. Через несколько часов после пресс-конференции ГАНУЩИНА, доверенное лицо кандидата в президенты Украины Арсения ЯЦЕНЮКА – Андрей ИВАНЧУК заявил, что Александр ГАНУЩИН никогда не был руководителем Львовского областного штаба А.Яценюка.

„Я не хочу комментировать их заявления. Они сделали их для того, чтобы ввязать меня в дискуссию: был ли я руководителем штаба, или нет. Я на это не пойду. Если хотите узнать, был ли я руководителем областного штаба Яценюка – лучше позвоните на Львовщину и узнаете”, - заявил УНИАН в телефонном комментарии Александр ГАНУЩИН.

Вместе с тем, он обстоятельно рассказал о мотивах своего решения:

"Было несколько фактов, которые засвидетельствовали изменение программных принципов Арсения Петровича, как кандидата в Президенты Украины. Первое – его боевой листок „Украинский проект” со статьями, ориентированными на более мягкий вектор создания новейшей Киевской Руси. Второй - боевой листок, который распространялся большими тиражами (с „Родиной-матерью” с щитом в руках), где содержались тезисы о том, что нам необходимо для преодоления внутренних кризисных явлений начать интеграцию в новом восточноевропейском имперском проекте. Этот проект предусматривает тесную зависимость Украины с Россией и другими странами, которые раньше входили в СССР. Назову еще один переломный момент. Он случился две с половиной недели назад. Я, как и другие руководители штабов, имел возможность побывать в Киеве, где нам уже дали готовую программу Яценюка, которая называется „Новый курс” (он был уже определен, как официальный документ кандидата в президенты). Там также закреплялись упомянутые евразийские положения. После этого у меня уже сомнений не было, что делать. Мы, представители западных регионов Украины тогда пытались дискутировать. Но документ был уже доказанным фактом. Я переболел гриппом и когда вышел на люди провел пресс-конференцию, где изложил свою позицию и несогласие с курсом Арсения Яценюка".

На вопрос, с чем он связываете такое резкое изменение курса Арсена ЯЦЕНЮКА, ГАНУЩИН ответил:

"Моя версия такова: я сам молодой человек (мне 32 года). И Арсений Петрович также молод - ему 35 лет. А такое важное дело, как кандидатствование в президенты страны требует осознания необходимости единого курса. Он этого курса не придерживался по ряду причин. Основная причина – консультанты, которые повели его не по той дороге. Вынудили отойти от ранее задекларированной позиции".

В то же время политик отбрасывает влияние российских политтехнологов на мировоззрение кандидата: "Знаете, это так, как бы, я, например, имел коллегу и он мне что-то советовал, а я все делал лишь так, как он сказал... Не может быть, чтобы взял коллега, или консультант посоветовал что-то и вдруг я, как политик, повернул свою позицию на 180 градусов – это же странно! Не может быть дело лишь в плохих консультантах. Мне кажется, уже в ближайшее время мы будем знать подробнее о мотивах такого поведения Арсения Петрович – время все расставит на свои места.

А наличие в штабе Яценюка российских политтехнологов ГАНУЩИН подтвердил однозначно: Это известная информация. Она есть в свободной сети – Интернете. Даже с фамилиями консультантов. Если копнуть глубже, то видно их почерк 2004-2005 годов – такие же идеи, наработками. Проблема в том, что этого никто еще не проанализировал".

Идею Арсения Яценюка о евразийской политико-экономической модели его прежний соратник воспринимает "как порочный внешнеполитический вектор, который может привести к непредсказуемым последствиям для нашей страны" . "Мы еще не настолько сильное государство, чтобы пробовать кому-то диктовать условия и брать на себя роль центра и при этом еще и выиграть. Нас могут просто поглотить. И мы даже не заметим, как потеряем свой суверенитет", - считает ГАНУЩИН.

На вопрос, не боится ли он обвинений и подозрений, что его переманили на сторону другого кандидата в президенты, и что он собирается делать дальше, ГАНУЩИН ответил: " Относительно того, что меня перекупили, то это можно сказать будь какому человеку, который делает тот, или иной поступок. Это время покажет, кто прав, а кто – нет! Относительно моих дальнейших политических вкусов скажу, что мне нужно сначала оглянуться, посмотреть... Я не готов сказать, какую позицию я займу в политической жизни.

Мне действительно жаль. Я разочарован. Но все, что делается в этой жизни, делается к лучшему. Хорошо, что мы увидели настоящее лицо кандидата Яценюка сейчас, когда еще не поздно".

ГАНУЩИН скептически смотрит на версию, что "евразийским креном " Арсений Петрович хочет составить конкуренцию Виктору Януковичу и захватить электорат восточных областей Украины.

" Если эту конкуренцию уже в 2002 году не смогла составить Коммунистическая партия, которая значительно ортодоксальнее в своей пророссийскости, то вряд ли стоит в настоящее время на это рассчитывать Яценюку", - подытожил молодой политик.