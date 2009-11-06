Черновецкий ответил на упреки о превышении отпуска: я болел

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ признался, что был в отпуске в этом году на 11 дней больше, чем предусмотренный срок ежегодного оплачиваемого отпуска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал в передаче «Готов отвечать!» на телеканале «Украина» в четверг.

Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО попросили прокомментировать ситуацию, связанную с тем, что он в текущем году был в отпуске, по подсчетам представителя аудитории, 7 раз, и в целом из 213 рабочих в этом году дней 69 – отсутствовал на работе, правда, 33 дня из них – это был отпуск из-за болезни.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, как только в СМИ сообщили о том, что он больше времени находился в отпуске, чем ему положено, тут же запросил официальные данные в соответствующей службе администрации.

«На самом деле я по причине болезни – действительно я болел – превысил отпуск на 11 дней», - сказал председатель КГГА.

Но при этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что все периоды отпусков были согласованы с высшим руководством: «Подписывает мне отпуск или Президент, или премьер-министр. И каждый раз эта процедура была соблюдена».

По его словам, документы на отпуск подписывала «в отдельных случаях и премьер-министр, но в большинстве случаев это был Президент Украины».