Губернаторы погыркались с Тимошенко

Председатели Полтавской и Херсонской областных государственных администраций Валерий АСАДЧЕВ и Борис СИЛЕНКОВ считают, что проведение селекторных совещаний по поводу гриппа способствует возникновению паники среди населения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.АСАДЧЕВ и Б.СИЛЕНКОВ высказали сегодня на селекторном совещании по вопросам предотвращения эпидемии гриппа, которая проходит под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«То, что мы проводим этот селектор, - это только нагнетает ситуацию. Мы эту инфекцию разносим по всей стране. Юлия Владимировна, мы не врачи, поэтому пусть лечением занимаются врачи, а не политики», - сказал В.АСАДЧЕВ.

В ответ на это высказывание Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Господин АСАДЧЕВ возглавляет штаб кандидата в Президенты ЮЩЕНКО и получил задание разваливать работу. Это я понимаю и отдаю себе полный отчет в том что происходит. Прекратите, пожалуйста, разваливать государство».

Когда губернатор Херсонской области Б.СИЛЕНКОВ приступил к докладу о ситуации с распространением гриппа своем регионе, он начал со слов: «Вы хорошо знаете, что ситуация в области управляема и стабильна. Доклад закончен. Я тоже возглавляю штаб Виктора ЮЩЕНКО».