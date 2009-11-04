Губернаторы погыркались с Тимошенко
Инцидент во время селектора
|Валерий АСАДЧЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.АСАДЧЕВ и Б.СИЛЕНКОВ высказали сегодня на селекторном совещании по вопросам предотвращения эпидемии гриппа, которая проходит под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
«То, что мы проводим этот селектор, - это только нагнетает ситуацию. Мы эту инфекцию разносим по всей стране. Юлия Владимировна, мы не врачи, поэтому пусть лечением занимаются врачи, а не политики», - сказал В.АСАДЧЕВ.
|Борис СИЛЕНКОВ
Когда губернатор Херсонской области Б.СИЛЕНКОВ приступил к докладу о ситуации с распространением гриппа своем регионе, он начал со слов: «Вы хорошо знаете, что ситуация в области управляема и стабильна. Доклад закончен. Я тоже возглавляю штаб Виктора ЮЩЕНКО».