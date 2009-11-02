Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не доволен уровнем борьбы с коррупцией в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время встречи В.ЮЩЕНКО с сопредседателями Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции - генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО, председателем Службы безопасности Украины Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО и министром юстиции Украины Николаем ОНИЩУКОМ.

Глава государства выразил обеспокоенность ухудшением “рейтинга добропорядочности” Украины и неудовлетворение деятельностью органов государственной власти и, в частности, правоохранительных органов, как в противодействии преступности, так и в борьбе с коррупцией, которое произошло, в том числе, в результате неэффективной координации действий ответственных государственных органов.

В первый раз за последние пять лет на протяжении девяти месяцев текущего года сохраняется тенденция уменьшения количества разоблаченных коррупционных правонарушений (-13,3%) и привлеченных к административной ответственности коррупционеров (-15,1%).

Критика В.ЮЩЕНКО касалась, в первую очередь, органов внутренних дел и налоговой милиции, где произошло ослабление активности борьбы с коррупцией соответственно на 40% и 30%.

Вместе с тем Президент отметил, что с принятием Верховной Радой антикоррупционных законов, которые вступают в силу с 1 января 2010 года, правоохранители получили более совершенный и эффективный механизм противодействия коррупции.

Поэтому во время встречи было отмечено, что государственным служащим следует задуматься, стоит ли рисковать своей карьерой, прежде чем нарушать требования данных законов, поскольку цель этих законов - обеспечить неотвратимость наказания и устранить причины и условия совершения таких правонарушений в будущем.