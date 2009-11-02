Эксперт думает, что Ющенко дразнит Россию ради выборов

Требование Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к Кабинету министров Украины принять безотлагательные меры по внесению изменений в газовые контракты с Российской Федерацией объясняется интересами его избирательной кампании. Об этом в комментарии УНИАН заявил политтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ.

«Анализ последних распоряжений Президента указывает на то, что логикой его действий руководит статус кандидата в Президенты. Вслед за подписанием популистского закона о повышении соцстандартов, который уже успел раскритиковать даже председатель МВФ Доминик СТРОСС-КАН, В.ЮЩЕНКО снова прибег к проверенной тактике: он считает будто все, что вредит правительству, идет на пользу ему самому», - отметил эксперт.

Т.БЕРЕЗОВЕЦ указывает на то, что целью пересмотра газовых договоренностей является желание вызвать прогнозированную резкую реакцию российского руководства. «Любое обострение отношений с Россией будет негативно воспринято патриотически настроенными избирателями. В.ЮЩЕНКО считает, что агрессивная позиция Москвы в отношении Украины добавит ему голоса», - считает политтехнолог.

Т.БЕРЕЗОВЕЦ также допускает, что второй целью инициативы Президента является спровоцировать Россию на пересмотр газовых договоренностей от 19 января этого года. При этом вину за ухудшение условий газового контракта или даже прекращение поставок топлива, как это было год назад, В.ЮЩЕНКО непременно переложит на премьер-министра, считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сообщила, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО требует от Кабинета министров принять безотлагательные меры для официального внесения изменений в газовые контракты с Российской Федерацией от 19 января этого года.

Она отметила, что опыт выполнения контрактов, заключенных 19 января, доказал их бесперспективность для обеих сторон. С целью сделать невозможными дальнейшую политизацию и искусственное обострение отношений в газовой сфере эти соглашения необходимо пересмотреть.

И.ВАННИКОВА уточнила, что Президент считает необходимым определить оптимальные объемы закупки российского природного газа на 2010 год с учетом реального состояния экономики; установить взаимоприемлемые формулы расчетов цены на газ для Украины и транзитной ставки с учетом договоренностей, достигнутых на уровне президентов обоих государств 12 февраля 2008 года. Кроме того, по мнению главы государства, необходимо урегулировать вопрос симметрии обязательств, рисков и штрафных санкций с учетом практики международного сотрудничества в газовой сфере, а также ключевой роли украинской ГТС в евразийской системе газопроводов.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 дол. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 дол. за 1000 куб. м). Цена меняется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

1 сентября с.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленній объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% существующего сегодня размера ставки – 1,7 дол. За 1 тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа будет составлять 2,67-2,72 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В середине октября НАК «Нафтогаз Украины» направил ОАО «Газпром» свои предложения по корректировке отдельных положений газовых соглашений.