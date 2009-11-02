Литвин думает, что депутаты о своем здоровье уже позаботились

Верховная Рада Украины завтра заслушает информацию об эпидемиологической ситуации в Украине.

Об этом сегодня по результатам Согласительного совета в парламенте сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

В частности, по его словам, будет заслушана информация о мерах, принимаемых для выполнения решений Кабинета министров и Совета нацбезопасности и обороны.

В.ЛИТВИН отметил, что главное в этой ситуации - выяснить причины возникновения эпидемиологической ситуации. При этом он обратил внимание, что эпидемия возникла в наиболее социально незащищенных областях.

В.ЛИТВИН также в очередной раз отметил, что он не является сторонником того, чтобы принуждать народных депутатов приходить на работу в масках. «Это одна из причин подстрекательства населения. Потому что когда увидят, что уже в уютном теплом сессионном зале депутаты перестраховываются, значит, нужно штурмовать кассы, покупать билеты и неизвестно куда ехать», - сказал он.

В.ЛИТВИН также отметил, что как только все население будет обеспечено масками, то он лично купит всем депутатам соответствующие повязки.

Председатель ВР подчеркнул, что никаких экстраординарных дезинфицирующих мероприятий в помещениях парламента проводиться не будет. «Что касается депутатов, то, поверьте мне, я думаю, что каждый уже о себе позаботился. Если бы так о народе позаботились, то у нас не было бы эпидемии», - сказал он.