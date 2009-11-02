Выдрин прикинул, на сколько тянут слеза и придыхание Тимошенко

Юлия Тимошенко сделает все, чтобы выиграть президентские выборы, другого выхода у нее нет. Такое мнение во время пресс-конференции в «Главред-медиа» высказал политолог Дмитрий Выдрин.

«Она сама избрала свою политическую судьбу, сделав ставку на образы, а не на смыслы», - сказал Выдрин.

Проводя политику образов, «Тимошенко понимает, что 90% ее потенциала – это ее внешность, это ее наряды, это ее придыхание, это слеза в голосе, это умение дирижировать образами аудитории», - отметил политолог.

Вместе с тем, Выдрин полагает, что «до следующей каденции она (Тимошенко. – Ред.) не сможет продержаться на образах». По его мнению, на следующую каденцию Тимошенко необходимо либо возвращаться в «борьбу смыслов, а не образов», либо уходить из политики, «поскольку держать аудиторию на угасающей внешности уже будет нереально».

Исходя из этого, Выдрин убежден, что на ближайшие президентские выборы «будет брошено все, чтобы победить, либо чтобы не согласиться с результатами выборов, если они окажутся не в ее пользу».