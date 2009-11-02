В Киеве врачей бросили на амбразуру?

«Из-за эпидемии гриппа необходимо немедленно вносить коррективы в городской бюджет», - заявил журналистам один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Форс-мажорная ситуация, которая сложилась в Киеве и Украине в связи с эпидемией гриппа, требует в оперативных и профессиональных действий власти. При этом каждый должен заниматься своим делом: врач – лечить, а власть – обеспечивать необходимые для этого ресурсы. Я подготовил проект решения Киевсовета, который предусматривает внесение изменений в городской бюджет, направленных на борьбу с эпидемией», - отметил Андриевский.

По данным депутата, рабочий день для врачей продлен на три часа. При этом участковые врачи не полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, а у бригад скорой помощи нет элементарных препаратов.

«Сегодня врачей бросили на амбразуру, не обеспечив самым необходимым. Потому нужно срочно откорректировать бюджет, предусмотрев там дополнительные средства на компенсации врачам и медсестрам за сверхурочно отработанное время. Нужно найти дополнительное финансирование для обеспечения врачей и бригад скорой помощи всем необходимым для преодоления эпидемии», - отметил политик.

Как сообщил Дмитрий Андриевский, уже сегодня долг города перед сферой здравоохранения превысил 204 миллиона гривен; нынешнее кризисное состояние является продолжением тех недофинансирований отрасли, которые накапливались в предыдущие годы.

«Так, например, в прошлом году расходы на финансирование лечебных заведений и мероприятий в Киеве сокращались администрацией Черновецкого, а сокращенные объемы были недофинансированы на 220 миллионов гривен. При этом вопреки требованиям Бюджетного кодекса были уменьшены бюджетные назначения по защищенным статьям. Допустить повторения такой ситуации сейчас нельзя, на кону – здоровье тысяч киевлян», - подчеркнул Андриевский.