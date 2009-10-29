За пять лет Янукович стал богаче в сто раз - декларация

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларацию о доходах кандидата на пост Президента Украины, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным на сайте ЦИК документам, В.ЯНУКОВИЧ за 2008 год заработал 4 млн. 857 тыс. 923,3 грн. Из этой суммы подавляющую часть составляет доход от продажи недвижимого имущества, а именно 2 млн. 674 тыс. 910 грн. Кроме того, в прошлом году кандидат в Президенты получил 1 млн. 680 тыс. 57,4 грн. материальной помощи, 277 тыс. 419,77 грн. дохода от дивидендов, процентов и роялти и 223 тыс. 745,18 грн. заработной платы.

В собственности В.ЯНУКОВИЧА находится жилой дом (619,6 кв. м), квартира (239,4 кв. м) и гараж на два машиноместа (20 и 19,9 кв. м).

На счетах в банках он имеет 934 тыс. 135,04 грн.

Семья лидера ПР в 2008 году получила дохода 26 тыс. 658,86 грн. Из этой суммы 12 тыс. 744,12 грн. – доход от дивидендов, процентов и роялти и 13 тыс. 914,74 грн. – пенсия. Семья В.ЯНУКОВИЧА имеет на счетах в банках 157 тыс. 186,94 грн. Автомобиля ни лидер “регионалов”, ни его семья не имеют.

Вместе с тем, в 2004 году, когда В.ЯНУКОВИЧ в первый раз принимал участие в президентских выборах, согласно его декларации за 2003 год, он получил доходов в размере 42 тыс. 656,4 грн. Из этой суммы 33 тыс. 600 грн. – это заработная плата, 402,5 грн. - дивиденды, проценты и роялти, 4800 грн. - материальная помощь и 3853,9 грн. - доход от научной деятельности. Кроме того, в собственности лидера ПР были квартира (140 кв. м) и гараж (22 кв. м). Члены семьи В.ЯНУКОВИЧА в 2003 году имели единственный источник доходов – заработную плату (39 тыс. 382,65 грн.).

Если сравнить декларации 2004 и 2009 годов, доходы В.ЯНУКОВИЧА за пять лет выросли почти в 114 раз, у него появился жилой дом и квартира большего размера.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 октября ЦИК официально зарегистрировала девять кандидатов в Президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА и Виктора ЮЩЕНКО. ЦИК приняла документы на регистрацию от Леонида КУЛИЧЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Заура АББАСОВА ДЖАВАНШИ-ОГЛЫ, Юрия КОСТЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО.