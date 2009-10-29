Кислинский проучился год у Поплавского - и был отчислен

Главное управление государственной службы рекомендует правительству обратиться в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру Украины о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея КИСЛИНСКОГО, который находился на высоких государственных должностях, на основании ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса за сознательное использование недостоверной информации при зачислении на государственную службу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления госслужбы Тимофей МОТРЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, обнародовав результаты служебного расследования, которое проводилось по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

“Мы рекомендовали руководству правительства передать материалы служебного расследования в Министерство внутренних дел и в Генеральную прокуратуру с целью возможного реагирования и возбуждения уголовного дела. Признаки уголовного дела есть”, - сказал Т.МОТРЕНКО.

По его словам, во время служебного расследования не выявлено подтверждений обучения А.КИСЛИНСКОГО в Киевском национальном университете им. Шевченко. “Никакого документального подтверждения поступления, учебы и окончания Киевского нацуниверситета комиссией по проведению служебного расследования не установлено. Диплом КВ № 10359272 от 30.06 об окончании КНУ и получение такой специальности Киевским национальным университетом никогда не заказывался, государственным предприятием “Государственный центр прикладных информационных технологий” не изготовлялся и студенту КИСЛИНСКОМУ не выдавался”, - заявил Т.МОТРЕНКО.

Он сообщил, что серия и номер документа, удостоверявшего образование А.КИСЛИНСКОГО, в действительности принадлежит другому документу об образовании, который был выдан другому лицу в другом регионе.

“Такой документ за серией КВ № 10359272 был изготовлен еще в 1998 году – это свидетельство о базовом среднем образовании человеку, который окончил Шепетовскую среднюю школу № 7 в Хмельницкой области”, - сообщил он.

При этом Т.МОТРЕНКО также отметил, что диплом, который якобы был выдан А.КИСЛИНСКОМУ об окончании Киевского национального университета, имеет признаки поддельного документа. В частности, председатель Госслужбы сказал, что печать на дипломе не отвечает настоящей печати, которой заверялись дипломы Киевского национального университета. “Киевскому университету был присвоен статус национального, и с этого времени печать уже была “Киевский национальный университет им. Шевченко”, а в дипломе, который получал А.КИСЛИНСКИЙ, стоит печать “Киевский университет им. Шевченко”, хотя эта печать на тот момент (выдачи диплома) была уничтожена, и есть соответствующий акт уничтожения”, - сообщил Т.МОТРЕНКО.

Кроме того, по его словам, в то время, когда был выдан диплом, в Киевском национальном университете не было такой специальности, как “историк - преподаватель исторических дисциплин”. “Была специальность “историк - преподаватель истории”, - сообщил он.

Председатель Госслужбы сообщил, что в ходе служебного расследования было установлено, что А.КИСЛИНСКИЙ учился в Киевском национальном университете культуры с 1997 года. Но через год – в феврале 1998-го - был отчислен за неуплату за обучение. По его словам, А.КИСЛИНСКИЙ обучался по специальности “связи с общественностью и пиар”.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ заявил об использовании А.КИСЛИНСКИМ поддельного документа о высшем образовании. Он обратился к премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой провести проверку достоверности диплома А.КИСЛИНСКОГО.

12 октября министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК заявил, что результаты проверки Минобразования подтвердили, что заместитель председателя СБУ А.КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Национального университета Украины им. Т.Шевченко. «Господин КИСЛИНСКИЙ в университете имени Тараса Шевченко не числится, и диплом об окончании исторического факультета не получал», - сообщил министр.

13 октября председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО внес Президенту Украины представление об освобождении А.КИСЛИНСКОГО от должности своего заместителя, которое В.ЮЩЕНКО удовлетворил.