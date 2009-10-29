Под мэрией Киева - пикеты

Здание столичной мэрии, где сегодня проходит сессия Киевсовета, пикетируют около 200 человек, требующих решить их проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, среди пикетчиков - представители Киевского городского профсоюза работников здравоохранения, которые требуют обратить внимание на состояние медицины в столице. В руках у них плакаты с надписями о том, что медики не «взяточники», не «хапуги» и не «воры».

Также возле мэрии собрались автолюбители, которые остались без стоянок.

Кроме того, здание КГГА пикетируют киевляне, длительное время проживающие в общежитиях, и требуют от власти вернуть их законное жилье, из которого они были временно выселены по тем или другим причинам.

Также возле мэрии собрались рабочие коммунального предприятия «Киевский зоопарк», но их требования неизвестны.

Пикетчики держат плакаты «Черновецкий, ты изменил своим избирателям!».

К ним вышел лидер одноименного блока Виталий КЛИЧКО, которого сопровождали другие представители блока, а также народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ. В ходе общения с киевлянами В.КЛИЧКО пообещал, что будет требовать внести в повестку дня сессии Киевсовета вопросы относительно указанных пикетчиками проблем, поскольку их требования звучат уже не первый раз. В.КЛИЧКО попросил представителей инициативных групп определить по одному человеку, который сможет выступить перед депутатами. Он договорился с охраной о пропуске этих людей на сессию.