Экономика прячется в тень: Тигипко знает, кто виноват и что делать

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что государство загоняет экономику в тень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал сообщение министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА о том, что за первое полугодие 2009 года уровень тенизации экономики возрос на 8%. По официальным данным, в тени находится 40% экономики Украины, а по оценкам Всемирного банка, уровень тенизации достигает половины ВВП.

«Недоступность кредитов, нестабильность гривни, фискальный террор и произвол чиновников – все это вынуждает бизнес бежать с легального поля», - сказал С.ТИГИПКО.

«Если бы удалось вывести экономику из налоговой тени, бюджет страны увеличился бы не менее чем на треть. Денег хватило бы и на социальные потребности, и на инвестиции в экономику, и не пришлось бы влезать в долги, – отметил он. – Однако бой с тенью – дело бесполезное, и даже вредное. Нужно создать условия, при которых бизнесу будет удобнее платить налоги, а не уклоняться от них».