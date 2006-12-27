Балога и Гайдук расскажут о главных успехах новой команды
17:58, 27 декабря 2006Политика
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15-30- В Секретариате Президента состоится брифинг на тему «Итоги года и главные успехи новой команды». Участники: глава Секретариата Виктор Балога, его первый заместитель Арсений Яценюк, заместители Александр Чалый и Виктор Бондарь, а также Секретарь СНБОУ Виталий Гайдук (ул.. Банковская, 11). Нужна аккредитация. Телефоны: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01.
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