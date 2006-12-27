Балога и Гайдук расскажут о главных успехах новой команды

15-30- В Секретариате Президента состоится брифинг на тему «Итоги года и главные успехи новой команды». Участники: глава Секретариата Виктор Балога, его первый заместитель Арсений Яценюк, заместители Александр Чалый и Виктор Бондарь, а также Секретарь СНБОУ Виталий Гайдук (ул.. Банковская, 11). Нужна аккредитация. Телефоны: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01.