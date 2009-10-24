Янукович обещает 5-летние налоговые каникулы всему малому бизнесу

Лидер Партии регионов Виктор Янукович пообещал пятилетние налоговые каникулы для всего малого бизнеса после своей победы на президентских выборах.

"Я дам налоговые каникулы на пять лет для всего малого бизнеса", - сказал Янукович, выступая в пятницу на съезде Партии регионов.

Он также пообещал освободить малый бизнес от платы за регистрацию и получения разрешительных документов.

"Я со своей командой создам в Украине самые лучшие в регионе Центрально-Восточной Европы условия для инвестиций", - цитирует РИА "Новости".