Луценко ответит адвокатам уголовным делом за «шантаж нардепа»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает, что в ближайшее время следователи органов внутренних дел возбудят уголовное дело о вымогательстве адвокатами матери пострадавших от насилия детей 2 млн. дол. у народного депутата Руслана БОГДАНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, комментируя, в частности, заявление адвоката Андрея ЦЫГАНКОВА, который отверг обвинение в вымогательстве.

«Ответом на это может быть уголовное дело, которое будет возбуждено, и виновные в шантаже с целью вымагания средств будут привлечены к уголовной ответственности», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он подчеркнул, что «в ближайшее время будут проведены опросы, допросы (кого именно, министр не уточнил - УНИАН) и будут привлечены к ответственности те мошенники, которые хотели заработать на этом грязном деле серьезные средства».

Министр еще раз подтвердил, что милицией в результате осуществления оперативно-технических мероприятий был зафиксирован факт вымогания денег у депутата.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Ю.ЛУЦЕНКО заявил о вымогании у депутата от БЮТ 2 млн. дол. адвокатом потерпевшей по делу о развращении детей.

В свою очередь, адвокат потерпевшей А.ЦЫГАНКОВ опроверг это заявление министра внутренних дел.

Еще один адвокат, который защищает интересы матери пострадавших от насилия детей, Валерий КОНОВАЛОВ заявил о беспрецедентном давлении на него со стороны органов Министерства внутренних дел Украины.