Ющенко ждет, что ГПУ возьмет за шкирку «педофилов с мандатами»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что через несколько недель народных депутатов, причастных к скандалу с развращением детей, придется искать через Интерпол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на пятом Всеукраинском совещании «С любовью и заботой к детям».

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня на высших ступенях государственной власти «мы имеем, простите, педофилов – людей, которые наносят колоссальный вред нашей морали, нашему выбору, но, к сожалению, они сегодня с мандатами».

«Я думаю, их ждет судьба ЛОЗИНСКОГО, то же политическое прикрытие, и через несколько недель мы будем их искать через Интерпол», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Генеральная прокуратура не проводит эффективных, качественных и четких действий. «Потому что мы смотрим на этого народного депутата - на одного, на второго или третьего ли, как на небожителя. Санкции на привлечение его к ответственности нужно у Господа Бога просить. А не руководствоваться национальным законодательством. Вот и играем в игру, которая, Александр Иванович (МЕДВЕДЬКО – УНИАН), как и с ЛОЗИНСКИМ, которого выпустили и которого прикрыла политическая сила… Теперь серия номер два - с педофилами», - заметил Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ожидает мгновенной реакции от Генеральной прокуратуры, чтобы украинское общество увидело эффективность работы ведомства, «которое может за шкирку поставить этих людей к ответственности».