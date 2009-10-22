Рада отсрочила запрет продавать мясо на рынках

Верховная Рада Украины отсрочила до 1 января 2015 года запрет на реализацию на агропродовольственных рынках продукции домашнего производства и подворного убоя.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом “О внесении изменений в пункт 1 раздела ХІ "Заключительные положения" Закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов" проголосовали 416 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

(Ранее предусматривалось, что запрет на продажу на рынках мясо-молочных продуктов собственного производства начнет действовать с 1 января 2010 года. Принятие данного закона необходимо было для вступления Украины во Всемирную торговую организацию - УНИАН).

Вместе с этим Кабинету министров Украины предусмотрено поручить в трехмесячный срок разработать и утвердить государственную программу создания и открытия пунктов закупки молока и боен (убойно-санитарных пунктов) животных, содержащихся в хозяйствах населения, а также ежегодно предусматривать финансирование мероприятий соответствующей программы в проекте государственного бюджета.