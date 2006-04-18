Тимошенко назначила Мороза спикером

Премьер-министром Украины должен быть представитель Блока Юлии Тимошенко, а лидер Соцпартии Александр МОРОЗ – председателем Верховной Рады.

Об этом заявила на пресс-конференции лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

Она подчеркнула, что премьер-министр должен формировать правительство.

На вопрос журналистов, что же в такой ситуации остается «Нашей Украине», она сказала, что у «Нашей Украины» есть Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, а также они будут иметь должности в правительстве, а также должности в силовых структурах и должности губернаторов в ряде регионов.

На вопрос журналистов, претендует ли БЮТ на должность председателя НБУ, она ответила: «Нет, не претендуем».

Ю.ТИМОШЕНО сказала, что с А.МОРОЗОМ вопрос относительно возможного возглавления им Верховной Рады Украины не согласовывался. Она отметила, что считает эту кандидатуру «абсолютно логичной».

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что в случае, если будет сформирована коалиция с Партией регионов, то БЮТ уйдет в оппозицию.