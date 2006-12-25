Порошенко видит, как кто-то из коалиции зарится на государственные банки

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, член фракции «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО заявляет о риске дестабилизации банковской системы.

Об этом он сказал, комментируя принятие Верховной Радой изменений в Закон “О банках и банковской деятельности”, сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

“Мне неприятно, что вновь кто-то пытается силой проводить через парламент абсолютно лоббистские изменения, пытаясь дестабилизировать банковскую систему”, – заявил, в частности, П.ПОРОШЕНКО. “Все это вытекает только из одного – кому-то очень хочется забрать ресурсы государственных банков и направить их на кредитование лоббистских проектов кого-то из членов коалиции, приближенных к правительству”, – сказал он.

“На первый взгляд, речь идет исключительно об управлении государственными банками (Ощадбанком и Укрэксимбанком), однако в действительности речь идет о дестабилизации всей банковской системы и контроле над ресурсами государственных банков, в том числе и над ресурсами украинских вкладчиков, – подчеркнул П.ПОРОШЕНКО. – Объем этих ресурсов можно себе представить – например, отделение Ощадбанка есть в каждом селе, и очень часто у людей нет ему альтернативы. Кроме того, существует социальная проблема Ощадбанка, которую нужно решать, – это компенсация сбережений граждан”.

Если такие изменения в Закон “О банках и банковской деятельности” вступят в силу, появится реальная угроза падения рейтингов этих двух банков, а, следовательно, – угроза интересам вкладчиков, предупреждает народный депутат.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что в истории украинской банковской системы уже были подобные прецеденты, когда правительство в ручном режиме руководило деятельностью банка “Украина”, и “по постановлениям правительства этот банк кредитовал хозяйственную деятельность правительственных прихотей”. “Это закончилось банкротством крупнейшего системного банка государства, – напомнил П.ПОРОШЕНКО. – Страна от этого потеряла, ведь приватизация “Украины” могла принести государству средства, которые можно сравнивать со средствами от приватизации “Криворожстали”.

“Пересматривая полномочия Президента, зафиксированные в законодательстве, коалиция продолжает заострять противостояние, – считает народный депутат. – Смысл Наблюдательного совета заключался в том, что Правления государственных банков, которые, безусловно, подчинены правительству, имели над собой контроль, который осуществляли представители, назначенные поровну Президентом и парламентом. Если же вступят в силу изменения в Закон “О банках и банковской деятельности”, само существование Наблюдательного совета будет ненужным”.

“Не думаю, что этого не понимали наши партнеры по оппозиции, представители БЮТ, когда поддерживали такие изменения, – отметил П.ПОРОШЕНКО. – И это яркое доказательство существования соответствующих договоренностей между БЮТ и “антикризисной” коалицией. Есть их разговоры в сессионном зале и на телевидении, а есть действия, которые, к сожалению, свидетельствуют о наличии этих договоренностей”.

“Я не склонен давать односторонние обвинения только в адрес БЮТ, потому что следовало сформировать единый координационный центр оппозиции – “Нашей Украины” и БЮТ, – чтобы не допустить принятия таких изменений, – отметил народный депутат. – Следовательно, в этом есть вина и наша, и Блока Юлии Тимошенко, а страдать будут обычные вкладчики, потому что такими изменениями укрепляется, в том числе финансово, движение к тоталитаризму”.

П.ПОРОШЕНКО также выразил убеждение, что на изменения в Закон “О банках и банковской деятельности” будет наложено вето Президента. “Между тем следует найти понимание с БЮТ, чтобы не лить воду на мельницу “антикризисной коалиции”, – сказал П.ПОРОШЕНКО. – Ведь Ощажбанк и Укрэксимбанк, как обычные коммерческие банки, должны быть независимыми от правительства и других источников влияния”.