В ЕЦ увидели, что кандидаты готовы на все ради первого кресла

Партия “Единый Центр” инициирует усиление общественного контроля за выборами Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам председателя “Единого Центра”, народного депутата Игоря КРИЛЯ, Верховная Рада должна усилить механизмы общественного контроля за выборами Президента, и именно с этой целью “Единый Центр” разрабатывает законопроект «Об обеспечении общественного контроля за избирательным процессом».

В частности, этот документ будет предусматривать упрощенную процедуру регистрации наблюдателей и представителей СМИ, расширение их полномочий по контролю за ходом выборов. По мнению И.КРИЛЯ, это будет гарантировать прозрачность избирательного процесса и защитит полученные результаты от подтасовок. «Главное, чтобы цифры голосования не были искажены и отвечали настоящему волеизъявлению украинского народа», - подчеркнул народный депутат.

Как считает И.КРИЛЬ, команды основных кандидатов пытаются ослабить общественный контроль за ходом выборов, расширить возможности для фальсификаций. Именно поэтому, по его словам, в принятом парламентом Законе «О выборах Президента Украины» фактически было уничтожено именно понятие «наблюдатель» и существенно ограниченно присутствие журналистов на участках.

«Уже сейчас видно, что политические силы, которые соревнуются за высшее кресло в государстве, готовы задействовать любые методы для достижения своей цели. В таких условиях контроль за избирательным процессом является средством против фальсификаций, особенно во время подведения итогов выборов. Именно поэтому “Единый Центр” в день выборов проведет параллельный подсчет голосов», - заявил И.КРИЛЬ.

Он также напомнил, что “Единый Центр” еще в марте этого года разработал и подал на рассмотрение парламента проект Избирательного кодекса. Он предусматривает открытые избирательные списки, ликвидацию именных избирательных блоков, избрание городских председателей в два тура и широкое привлечение общественности к контролю за ходом избирательных кампаний. Принятие этого кодекса, по мнению председателя партии, создаст действенный предохранительный механизм против разного рода деформаций избирательного процесса.