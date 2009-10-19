БЮТ уже не хочет решать кадровые вопросы на этой неделе

Фракция Блока Юлии Тимошенко отзывает свои требования по рассмотрению парламентом кадровых вопросов на этой пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета сообщил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, чтобы снять всякие инсинуации, которые могут возникнуть, БЮТ отзывает свои требования по кадровым вопросам, которые планировалось рассмотреть в четверг, 22 октября.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о назначении членов правительства.

В соответствии с проектом, на должности вице-премьер-министров предлагается назначить Михаила ЗГУРОВСКОГО, который в настоящее время является ректором Киевского политехнического института, и Юрия ЛЮБОНЕНКО – городского головы Кривого Рога. На должность министра финансов заявлен Федор ЯРОШЕНКО, министра транспорта и связи - Тариэл ВАСАДЗЕ и на должность министра юстиции - Виктор ШЕМЧУК.