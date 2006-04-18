НУ решает, что делать с пунктом 6

В эти минуты в Киеве проходит заседание политического совета блока «Наша Украина», на котором планируется принять окончательное решение относительно поддержки протокола о создании демократической коалиции в парламенте с Блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома НСНУ Игорь ЖДАНОВ.

Он напомнил, что в конце прошлой недели, 13 апреля, политсовет НСНУ одобрил протокол, кроме п.6., в котором, по его словам, идет ссылка на не существующий меморандум.

И.ЖДАНОВ подчеркнул, что окончательное решение по этому пункту примет политсовет блока.