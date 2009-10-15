Яценюк помогает создать «капкан для Тимошенко» - эксперт

Политолог, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО заявляет, что во время президентской кампании Арсений ЯЦЕНЮК помогает создать «капкан для Юлии ТИМОШЕНКО», а Сергей ТИГИПКО получает возможность «быстро и качественно вернуться в реальную политику».

Об этом К.БОНДАРЕНКО заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции «Украина накануне старта президентской кампании», сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина.

Рассуждая о факторе А.ЯЦЕНЮКА, эксперт отметил, что политтехнологи, работающие в его команде, «уже убедили Арсения Петровича в том, что президентство для него – не самоцель. Более того: он всё чаще декларирует идеи, которые могут быть поддержаны и восприняты в Москве: интеграционные процессы на постсоветском пространстве, но со столицей в Киеве, «Киев – мать городов русских», «украинский империализм» и т.д.». Но политические цели А.ЯЦЕНЮКА могут лежать в иной плоскости, считает К.БОНДАРЕНКО. По его словам, «во втором туре президентских выборов А.ЯЦЕНЮК может открыто призвать своих сторонников голосовать за Виктора ЯНУКОВИЧА».

Как отметил К.БОНДАРЕНКО, «А.ЯЦЕНЮК может поставить перед В.ЯНУКОВИЧЕМ одно условие: роспуск Верховной Рады и объявление досрочных парламентских выборов. План следующий: при поддержке А.ЯЦЕНЮКА лидер ПР становится Президентом. Рада распускается. Юлия ТИМОШЕНКО остаётся и.о. премьер-министра - в государстве без принятого бюджета, в кризисной ситуации, без возможности реально влиять на положение дел в экономике, без социальной стабильности и т.д. А.ЯЦЕНЮК начинает формировать свой список – в том числе претендуя на электоральную нишу «Нашей Украины». БЮТ начинает терять голоса (если Ю.ТИМОШЕНКО при таком раскладе не становится Президентом). В следующем парламенте коалиция – таким образом - будет сформирована Регионами и А.ЯЦЕНЮКОМ. А Ю.ТИМОШЕНКО и её политической силе будет уготована печальная участь».

«Этот план можно назвать «капкан для Тимошенко» и миссия А.ЯЦЕНЮКА в этой кампании состоит ровно в том, чтобы помочь создать этот капкан», - заметил К.БОНДАРЕНКО.

Отвечая на вопрос о перспективах еще одного претендента на пост Президента Украины - Сергея ТИГИПКО, директор Института Горшенина сказал: «Сергей Леонидович долгое время не был в политическом процессе. Сегодня он понимает, что в случае проигрыша В.ЯНУКОВИЧА Восток останется без политического лидера. И поэтому уже сегодня развернул активность именно на электоральном поле В.ЯНУКОВИЧА».

По информации К.БОНДАРЕНКО, к С.ТИГИПКО «уже сегодня присматривается ряд людей из Партии регионов (группа, ориентированная на союз с Ю.ТИМОШЕНКО), которая может предложить С.ТИГИПКО пост лидера партии в случае проигрыша В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах. Ведь предложили же С.ТИГИПКО пост лидера партии «Трудовая Украина» в 2000 году, хотя до этого времени в партии он не состоял?».

Кроме всего прочего, считает эксперт, С.ТИГИПКО «может рассчитывать на премьерство при Президенте Ю.ТИМОШЕНКО».

«По крайней мере, для С.ТИГИПКО президентская кампания – это возможность быстро и качественно вернуться в реальную политику. Вот только бы ещё поменьше сомнительных лиц в его региональных структурах…», - отметил К.БОНДАРЕНКО.