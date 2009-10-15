Янукович об оппонентах: сидят по норам как зайцы, и дрожат

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что никакого плана о замещении в период до президентских выборов премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на представителя Партии регионов Николая АЗАРОВА не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя распространенную некоторыми СМИ со ссылкой на министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО информацию о якобы реализации Партией регионов плана по лишению еще до выборов Президента Ю.ТИМОШЕНКО должности премьер-министра, и замены ее на этом посту Н.АЗАРОВЫМ.

«Плод фантазии Ю.ЛУЦЕНКО. Никакого такого плана не существует. Они (оппоненты Партии регионов – УНИАН) всегда сидят по норам как зайцы, мыши и дрожат», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО, «вместо того, чтобы заниматься сплетнями и политическими слежками, необходимо уделять внимание борьбе с преступностью».

«За что пострадал Ю.ЛУЦЕНКО в моем правительстве?”, - спросил В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что всегда просил его заниматься “непосредственно своими делами – милицейскими. У вас для этого есть все возможности, а политикой есть кому заниматься. Не лезьте в политику».

Он отметил: «Когда министр постоянно занимается политикой, это министерство превращается в политическую контору».