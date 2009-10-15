Ющенко в третий раз стал дедушкой

В семье Президента Украины пополнение на великий праздник Покров Пресвятой Богородицы. Вчера Виктор Ющенко стал трижды дедом. Около 18.00 старшая дочь Виталина Ющенко (29 лет) родила девочку сообщает «БЛИК» со ссылкой на источник из окружения семьи.

Напомним, что Виталина и Андрей – дети Виктора Ющенко от первого брака. Помимо них у Президента есть еще трое наследников: сын Тарас и дочери София с Кристиной, от второй супруги – Катерины Чумаченко, нынешней первой леди.

Сама же Виталина сейчас тоже состоит во втором браке. От первого мужа бизнесмена Михаила Гончарова у нее старшая дочь Ярина-Доминика, а от второго супруга – сын Виктор и вот новорожденная дочь.