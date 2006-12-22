У Ющенко подтвердили, что бюджет уже подписан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Кабинет Министров и Верховная Рада выполнили ключевое требование Президента Украины В.ЮЩЕНКО – увеличили уровень социальных стандартов для населения Украины на 2007 год.

Верховной Радой Украины принято решение об увеличении размеров минимальной заработной платы, прожиточного минимума и, соответственно, минимальной пенсии для более чем 15 млн. украинских граждан.

Так, с первого апреля 2007 года правительство увеличит прожиточный минимум до 397 гривен, а с 1 октября – до 406 гривен. Таким образом, требование Президента Украины об увеличении минимальной пенсии и прожиточного минимума с 380 до 406 грн. выполнены правительством и парламентом Украины.

В соответствии с решением Верховной Рады, минимальная заработная плата с первого мая будет увеличена до 420 грн., с первого августа – до 430 грн., а с первого декабря – до 460 грн.

В связи с принятием соответствующего решения парламентом, глава государства подписал Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 год».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2007 год.

11 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала Закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента, то есть не преодолела вето Президента.

19 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, с учетом предложений профильного комитета парламента.

21 декабря после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ЮЩЕНКО заявил, что применит вето к закону о госбюджете-2007, если в нем не будет учтена позиция об установлении минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума.

Президент неоднократно заявлял, что требует от Верховной Рады пересмотреть уровень прожиточного минимума и минимальной пенсии на 2007 год. Президент отмечал, что это его ключевое и главное требование к подписанию Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Сегодня, 22 декабря, Верховная Рада обязала Кабинет министров внести на рассмотрение парламента законопроекты относительно внесения изменений в госбюджет на 2007 год с целью увеличения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.